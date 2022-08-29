Цены на электроэнергию в Европе впервые превысили 1000 евро

Эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением Россией поставок газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Контракты на германскую электроэнергию с поставкой в следующем году, являющиеся европейским эталонным показателем, впервые подорожали выше 1000 евро в связи с усилением энергетического кризиса в регионе.

Это произошло после того, как в пятницу цены в Германии и Франции выросли более чем на 25%, поскольку Россия ограничивает поставки природного газа.

Стоимость электроэнергии в Германии на 2023 год выросла на 6,6% до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.

Напоминаем:

В Еврокомиссии заговорили о срочных действиях по сдерживанию резкого роста цен на электроэнергию, сейчас ЕС собирает предложения по реформированию рынка электроэнергии. Страны призывают, в частности, ограничить цену на газ и отделить ее от цены на электроэнергию.

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На фоне заявления "Газпрома" о полной остановке поставок "Северным потоком" с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров.

Великобритания повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств вырастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября.