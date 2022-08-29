Кубраков рассказал, что будет с ценами на дизель по возвращении акцизов

Возврат акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью ЭП.

По его словам, это объясняется тем, как сейчас падают цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках.

Кубраков добавил, что акциз, который предлагается вернуть, все равно остается значительно меньше, чем был до войны и значительно меньше, чем в Евросоюзе.

"При такой конъюнктуре рынка и размере акциза, например, цена на дизельное топливо вообще не должна измениться", – уверен министр.

Кубраков добавил, что уже можно сказать, что завершился топливный кризис. По всей территории страны на АЗС горючее есть, а также почти нигде нет ограничений на продажу горючего на один автомобиль.

"На этом этапе она завершилась, но все равно рынок сильно изменился, он работает без запасов", – добавил он.

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Напоминаем:

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получит дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. После частичного возвращения акцизов на дизтопливо и бензины цены на них не изменятся, или колебания будут "в пределах погрешности", считает Кубраков.

Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на топливо и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.