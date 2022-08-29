Потребление газа в Украине этой зимой может сократиться на 40%

Министерство энергетики прогнозирует, что потребление газа во время отопительного сезона 2022/23 уменьшится по сравнению с прошлым на 40%.

Об этом сообщил заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram.

По данным Минэнерго, прогнозное потребление в осенне-зимний период составит около 11,7 млрд куб. м. Для сравнения, в прошлом отопительном сезоне было спаленко 19,4 млрд.

"А сейчас за весь 2022 год ожидается, что будет потреблено только 18,5 млрд куб. м. Такая разница объясняется падением потребления в пределах 35-40%", –

Нардеп добавил, что сейчас Кабинет Министров ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона. При различных сценариев такая потребность составляет около 3-4,9 млрд куб. м.

"Но учитывая стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигала 3458 долларов, вряд ли они смогут все купить", - рассуждает Железняк.

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