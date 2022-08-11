Правительство обязало "Нафтогаз" формировать запасы газа, покупая ресурс у украинских добывателей
Кабинет Министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в частности, за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, обнародованном на Правительственном портале.
В документе отмечается, что правительство внесло соответственно изменение в политику собственности "Нафтогаза".
Напоминаем:
Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству финансов проработать механизм направления средств, полученных государством от ренты на добычу природного газа, на его закупку у внутренних добытчиков.
По состоянию на 8 августа запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны достигли 12,2 млрд куб. м.
В результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.