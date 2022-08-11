Правительство обязало "Нафтогаз" формировать запасы газа, покупая ресурс у украинских добывателей

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Кабинет Министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в частности, за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, обнародованном на Правительственном портале.

В документе отмечается, что правительство внесло соответственно изменение в политику собственности "Нафтогаза".

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству финансов проработать механизм направления средств, полученных государством от ренты на добычу природного газа, на его закупку у внутренних добытчиков.

По состоянию на 8 августа запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны достигли 12,2 млрд куб. м.

В результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.