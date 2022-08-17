В "Нафтогазе" не уверены, что накопят в хранилища порученный правительством объем газа

НАК "Нафтогаз Украины" вряд ли сможет накопить в подземных хранилищах 19 миллиардов кубометров газа до отопительного сезона.

Об этом заявил глава правления компании Юрий Витренко в интервью НВ.

В настоящее время в хранилищах хранится всего 12,3 млрд кубометров газа. Задача Кабинета Министров состоит в накоплении 19 млрд кубометров топлива.

К отопительному сезону часть недостающего газа обеспечит внутреннюю добычу – около 1 млрд куб. на месяц. Но 4,5 млрд кубометров нужно импортировать.

"Я всегда говорю правду и никогда не лгу. К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа. Из-за огромной цены и кучи денег, которые нужны для финансирования такого импорта. И уже есть технологические ограничения относительно того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько - закачивать. Теоретическая возможность есть, практической - нет", - сказал Витренко.

Но меньшее количество газа в хранилищах, по мнению руководителя НАК, не будет критическим.

"Важно, чтобы эти дополнительные 4-6 млрд кубометров газа были доступны в отопительный сезон. Иметь много газа в хранилищах — не панацея, потому что есть ограниченная пропускная способность подъема газа из хранилищ. Для нас лучше, чтобы зимой газ заходил по трубе — это намного эффективнее", – сказал Витренко.

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Витренко убежден, что в случае необходимости, Украина сможет импортировать газ даже зимой, хотя это может быть очень дорого.

Напоминаем:

Кабинет Министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в том числе за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству финансов проработать механизм направления средств, полученных государством от ренты на добычу природного газа, на его закупку у внутренних добытчиков.

По состоянию на 8 августа запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны достигли 12,2 млрд куб. м.

В результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.





