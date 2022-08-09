Правительство работает над направлением средств от ренты на добычу природного газа на его закупку

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству финансов проработать механизм направления средств, полученных государством от ренты на добычу природного газа, на его закупку у внутренних добытчиков.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.

"Развитие украинской добычи газа – первоочередная задача для всех ответственных лиц", – отметил Шмигаль на совещании с участием Минэнерго, Минэкономики, Минфина и "Нафтогаза Украины".

Как сообщил премьер, по состоянию на 8 августа запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны достигли 12,2 млрд куб. м.

Напоминаем:

В результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.