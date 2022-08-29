В ЕС призывают ограничить цену на газ и "отвязать" от нее цену на электроэнергию

В Европе призывают ограничить цену на газ и отделить ее от цены на электроэнергию из-за стремительного повышения стоимости энергоносителей.

Об этом сообщает BBC.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен заявила о необходимости "замораживания" цен на газ, который значительно подорожал в результате сокращения Россией поставок в Европу.

"Следующие пять-десять зим будут ужасными, если мы ничего не сделаем. Мы должны работать над замораживанием цен на газ", – написала чиновница в Twitter.

Она добавила, что привязка цен на электроэнергию к стоимости газа искусственная и требует реформирования.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер также призвал Евросоюз разделить цены на электроэнергию и газ.

"Мы должны остановить безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках. Мы не можем позволить Путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию", – заявил он.

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Напоминаем:

На фоне заявления "Газпрома" о полной остановке поставок "Северным потоком" с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров.

Раніше повідомлялось, що ціни на електроенергію у Франції та Німеччині зросли до нових рекордів у п'ятницю на тлі обмеження Росією поставок природного газу напередодні опалювального періоду.

Раніше біржова вартість газу в Європі піднялась вище 315 євро за 1 МВтгод - це більше 3300 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна, причиною якої є послідовне скорочення Росією поставок до регіону.

Попередній ціновий рекорд було встановлено у понеділок, коли ціни перевищили 3000 доларів за тисячу кубів. Ціни на рівні у понад 2500 доларів востаннє спостерігалися на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки.

Великобритания повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств вырастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября.