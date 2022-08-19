Новости 19 августа: мораторий на повышение тарифов, газ в Европе в шаге от нового ценового рекорда

О коммуналке. Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

О девалютизации. В июне россияне перевели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов, что стало рекордом с 2018 года.

О бизнесе. Кабинет Министров разрешил с 1 сентября 2022 года выезд за границу работникам экспортоориентированных компаний

О газе. Российский "Газпром" на три дня прекратит поставки газа в Европу из-за газопровода "Северный поток" - говорит, что будет проводить техническое обслуживание. Цены сразу взлетели на 7% до 2800 долларов за тысячу кубов и приблизились к новому историческому рекорду.

О ЗАЭС. Российские оккупанты в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

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Народная звезда смерти. На что скинулись украинцы вместо "Байкрактаров" и как спутник поможет ВСУ

Накануне фонд Сергея Притулы за собранные украинцами 600 миллионов гривен купил спутник и доступ в базу данных спутниковых снимков. Что это за спутник, почему он так дорог и отличается ли от других?