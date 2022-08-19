Працівникам експортоорієнтованих компаній дозволили виїзд за кордон: які умови

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Кабінет Міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд за кордон працівникам експортоорієнтованих компаній.

Про це повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Виїзд дозволяється на строк до 7 днів та не більше 10-м працівникам експортоорієнтованих компаній.

Також серед умов рівень середньої заробітною плати не менше 20 тис. грн та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом.

"Великий запит експортоорієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі "Дія", – сказала Свириденко.

Вона додала, що це важливий крок, необхідний для бізнесу – щоб працівники мали змогу брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.

Детальніше про процес отримання дозволу розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

ВІДЕО ДНЯ

З 1 вересня на порталі "Дія" запустять сервіс єВідрядження. Послугою зможуть скористатися фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які:

подали податкову звітність;

не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;

середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тисяч гривень;

внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень

кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу має бути не менше 10 осіб.

"Виїхати в робочу поїздку за кордон можна терміном до 7 днів. Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб. Але при цьому не більше 10 людей із компанії одночасно", – додали в Мінцифрі.