Отримали девалютизацію: росіяни вивели за кордон рекордні 4,7 мільярда доларів

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У червні росіяни переказали в іноземні банки 4,7 мільярда доларів, що стало рекордом з 2018 року.

Про це повідомляє російський РБК.

Виведення коштів прискорилося після послаблення обмежень ЦП на перекази та введення банками комісій за зберігання валюти на рахунках у країні

У червні 2022 року росіяни розмістили на рахунках та депозитах у банках за кордоном валюту на 266,1 млрд руб. При середньому курсі 57,2 руб. за долар у доларовому вираженні ця сума становила 4,7 млрд дол.

Зазначається, що таку суму можна вважати рекордом як мінімум з 2018 року за весь час публікації такої статистики Центробанку РФ.

Порівняно з травнем обсяг операцій із банками-нерезидентами збільшився більш ніж утричі. Тоді раніше показник був на рівні 1,5 млрд дол.

Всього на 1 липня російські домогосподарства зберігали в банках за кордоном 2,29 трлн. рублів, або 44,7 млрд у доларовому вираженні з урахуванням курсу на звітну дату. За червень залишки збільшились на 11,6% проти зростання на 4% у травні.

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Керуючий директор "Газпромбанк Private Banking" Єгор Сусін вважає, що сплеску переказів на іноземні рахунки сприяло два чинники: те, що розміщення доларів та євро на внутрішньому ринку стало невигідним, та пом'якшення Банком росії обмежень щодо переказів за кордон, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Попередній рекорд було зафіксовано у лютому 2022 року. У місяць початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вивели за кордон 4,3 мільярда доларів.





