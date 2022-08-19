РФ готує провокацію на ЗАЕС і хоче відключити її від української енергосистеми – Енергоатом

Російські окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

Наразі військові рф шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти озвучили керівництву Запорізької атомної електростанції вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію 19 серпня. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.

За даними "Енергоатому", ввечері 18 серпня до Енергодару прибула багаточисельна пропагандистська знімальна група.

"Її члени разом з представниками ФСБ рф на території ГК "Аліса" провели спільну нараду. А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції.

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Точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць – автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку – 1,5 секунди і удар, а в другому – удар лунав через три секунди.



Зрозуміло, що окупанти роблять це для створення "яскравої" картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах", - наголошують в "Енергоатомі".

Там вчергове закликали міжнародне співтовариство "якомога швидше вжити всіх необхідних заходів для деокупації Запорізької АЕС, адже на кону ядерна та радіаційна безпека всього людства".



Нагадаємо:

Українські розвідники вважають, що росіяни 19 серпня готують провокацію на найбільшій у Європі Запорізькій атомної електростанції.

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Економічна правда