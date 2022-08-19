В Мининфраструктуры рассказали о количестве судов и заявок на вывоз агропродукции из портов

К отправке из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" готовятся 10 судов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

Кроме этого, на запад в украинские порты для загрузки украинским продовольствием уже получено более 40 заявок.

"Сегодня вместе с Антониу Гуттеришем, Генеральным секретарем ООН посетили Одесский порт, а также смогли увидеть процесс загрузки украинской пшеницей балкера KUBROSLI Y", - сообщил Кубраков.

Он добавил, что совместно с ООН ведется работа над тем, чтобы объемы и темпы перевалки ежедневно увеличивались. Цель – 3-5 миллионов тонн в месяц.

Министр напомнил, что за время действия "зерновой инициативы" из трех портов Большой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тысяч тонн агропродукции.

Особое внимание ведомство уделяет экспорту продовольствия для африканских стран.

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Напоминаем:

В порт "Черноморск" 17 августа ожидается прибытие 5 судов для загрузки экспортным украинским зерном.

Из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще 4 судна с украинской агропродукцией - это уже восьмой караван с продовольствием.

Седьмой караван из пяти балкеров с украинской кукурузой и пшеницей вышел 16 августа из двух портов Одесской области.

Шести кораблям разрешили вывоз зерна из украинских портов.

Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту "Южный" загрузили на готовящийся к отправке в Эфиопию балкер Brave Commander.

В Украине собрали 20,8 млн. тонн зерна нового урожая, в частности Николаевская и Закарпатская области полностью завершили уборку культур ранней группы.





