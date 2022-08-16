Седьмой караван судов вышел из украинских портов: зерно направляется в четыре страны

Из украинских портов вышел седьмой и самый большой караван, насчитывающий 5 судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

Из порта "Южный" вышли два судна. Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Brave Commander с 23 тыс тонн пшеницы для Африки вышло в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет направлено потребителям Эфиопии.

Второе судно – панамакс BONITA направляется в Южную Корею.

В общей сложности из порта Южный отправлено более 80 тыс. тонн продовольствия.

Еще почти 30 тыс. тонн пшеницы и кукурузы отправлено "зерновым коридором" из порта Черноморск: в направлении Босфора направляются балкеры OSPREY S, PROPUS и RAMUS.

"В общем зачете за 16 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 21 судно. Мы упорно работаем над увеличением интенсивности работы коридора на вход в порты Большой Одессы", - прокомментировал руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков.

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Напоминаем:

Шести кораблям разрешили вывоз зерна из украинских портов.

Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту "Южный" загрузили на готовящийся к отправке в Эфиопию балкер Brave Commander.

В Украине собрали 20,8 млн. тонн зерна нового урожая, в частности Николаевская и Закарпатская области полностью завершили уборку культур ранней группы.