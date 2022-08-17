Из украинских портов вышел восьмой караван с продовольствием

Из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще 4 судна с украинской агропродукцией - это уже восьмой караван с продовольствием.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции в Twitter.

"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом режиме", - говорится в сообщении.

Эти суда перевозят подсолнечное масло, подсолнечный шрот и кукурузу.

Напоминаем:

Седьмой караван из пяти балкеров с украинской кукурузой и пшеницей вышел 16 августа из двух портов Одесской области.

Шести кораблям разрешили вывоз зерна из украинских портов.

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Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту "Южный" загрузили на готовящийся к отправке в Эфиопию балкер Brave Commander.

В Украине собрали 20,8 млн. тонн зерна нового урожая, в частности Николаевская и Закарпатская области полностью завершили уборку культур ранней группы.





