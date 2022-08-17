Из украинских портов вышел восьмой караван с продовольствием
Из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще 4 судна с украинской агропродукцией - это уже восьмой караван с продовольствием.
Об этом сообщило Министерство обороны Турции в Twitter.
"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом режиме", - говорится в сообщении.
Эти суда перевозят подсолнечное масло, подсолнечный шрот и кукурузу.
Напоминаем:
Седьмой караван из пяти балкеров с украинской кукурузой и пшеницей вышел 16 августа из двух портов Одесской области.
Шести кораблям разрешили вывоз зерна из украинских портов.
Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту "Южный" загрузили на готовящийся к отправке в Эфиопию балкер Brave Commander.
В Украине собрали 20,8 млн. тонн зерна нового урожая, в частности Николаевская и Закарпатская области полностью завершили уборку культур ранней группы.