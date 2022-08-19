До конца войны: Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Об этом сообщается на сайте Рады в карточке соответствующего законопроекта № 7427.

Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7427 29 июля - "за" проголосовали 260 народных депутатов.

Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Кроме того, Верховная Рада выделила НАК "Нафтогаз Украины" 111,1 миллиарда гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.

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