Зима близко. Как украинцам подготовиться к самому сложному отопительному сезону?

Из-за войны ближайшая зима обещает быть самой сложной за всю историю Украины. Как самостоятельно подготовиться к сложному сезону?(укр)

Влада вже готується до зими і за будь-якої нагоди закликає населення робити те саме. Річ у тім, що в сховищах та на складах можна накопичити скільки завгодно газу чи вугілля, генерація може виробити рекордну кількість електроенергії, але це не гарантує, що в оселях українців буде тепло і світло.

Ризики, про які попереджають президент та прем'єр-міністр, передусім воєнні. За 126 днів великої війни росіяни знищили сотні об’єктів енергетичної інфраструктури, на відновлення яких знадобиться багато часу і коштів.

Можуть статися і нові руйнування. Росіяни розуміють, що відновлення обʼєктів генерації, газопроводів та ліній електропередач вимагає надлюдських зусиль, а в окремих випадках – взагалі неможливе. Саме тому взимку в окремих регіонах можуть виникнути проблеми з опаленням та електропостачанням.

Чому до зими варто готуватися вже зараз і що для цього треба зробити?

"Тривожна валіза" та їжа на вогнищі

Бойові дії можуть призвести до відключення зв’язку, світла, газу, тепло- і водопостачання, коли на вулиці – мінус 20 градусів. Крім "тривожної валізи", у якій мають бути документи, гроші і предмети першої необхідності для переходу в укриття, необхідно подбати і про речі, які до війни мали далеко не всі.

У різних країнах на випадок надзвичайних ситуацій є посібники з порадами, що варто робити. У першу чергу, слід запастися водою, їжею, ліками, батарейками, ліхтариками, свічками та сірниками на випадок відключення електроенергії.

Також варто подбати про мінімальний запас дров та купити сокиру, оскільки інколи люди змушені готувати їжу на вогні просто біля під’їзду.

Куртки, ковдри та шкарпетки

Ще до приходу холодів треба купити теплий одяг та утеплити житло, оскільки в разі відключення електрики та опалення значення матиме кожен градус.

У шведському урядовому посібнику на випадок війни людям радять запастися вовняним одягом, куртками, штанами, шапками, шарфами, рукавицями, ковдрами, спальними мішками, парафіновими або газовими нагрівачами.

Якщо в приміщенні стане холодно, слід завісити вікна ковдрами, усім зібратися в одній кімнаті, застелити ковдрами або килимами підлогу. Можна завісити ковдрами стіл та зібратися під ним. Час від часу треба провітрювати приміщення і не забувати гасити на ніч свічки й обігрівачі, щоб уникнути пожежі.

Взимку в усіх квартирах буде холодніше

Теплий одяг та ковдри взимку можуть стати в пригоді навіть людям, які живуть у містах і селах, де не йдуть бої. Річ у тім, що під час найближчого опалювального сезону температура в квартирах буде нижчою, ніж у попередні. Про +22 градуси, а в окремих будинках про +24 градуси варто забути.

"Ми маємо відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю", – заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. За його словами, стандартна температура в оселі повинна становити +18-20 градусів і не опускатися нижче +16 градусів. Причина – економія енергоносіїв.

Зниження температури стосується українців, чиїм будинкам пощастить не потрапити під обстріли. А як бути, якщо є ризик, що бойові дії не оминуть?

Універсальна порада служб захисту цивільного населення в різних країнах – наклеїти на вікна захисні смуги зі скотчу. Це зробить їх більш стійкими до вибухових хвиль. Уламків скла буде менше і вони не розлітатимуться. Також варто мати запас плівки, щоб у разі "прильоту" можна було заклеїти вікна.

Дрова та буржуйки

Людям уже в цьому році доводилося обігрівати оселі буржуйками. Так було в Ірпені, Бучі та інших окупованих містах. Це відносно не дорогий та простий спосіб, який дозволить не замерзнути. Експлуатується буржуйка елементарно.

Щоправда, треба заздалегідь подбати про безпеку. Її ніколи не ставлять впритул до стіни або інших несучих конструкцій. На підлозі варто постелити металевий лист або поставити її на бетонну поверхню, щоб уникнути пожежі.

Паливом можуть бути дрова, вугілля, меблі, дерев’яні вікна та двері. Великий мінус буржуйки – вона споживає багато палива і не тримає тепло, але як тимчасовий захід в екстремальних умовах точно стане в пригоді.

Генератори – тимчасове рішення

Електроспоживання та опалення – питання номер один під час війни. Тимчасовим рішенням можуть стати дизельні або бензинові генератори. Однак на постійній основі користуватися ними дорого, а іноді неможливо.

Для тимчасового освітлення невеликого будинку можна використати генератор потужністю до 3 кВт, який за годину спалює близько літра палива.

Використовувати генератор у квартирі можливо, проте вкрай проблематично. Доведеться виділити окреме просторе приміщення з вентиляцією, оскільки пристрій виділяє токсичний чадний газ. Експерти радять встановлювати генератор у квартирі в крайньому випадку, коли мова йде про виживання.

Поради на майбутнє

На думку директора асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, містам варто краще дбати про малу генерацію. "Чим більше буде дрібних сонячних станцій, тим стійкішою буде система", – переконаний він.

Голова Української асоціації енергосервісних компаній Олексій Корчміт вважає, що влада повинна приділяти більше уваги питанню енергоефективності.

"Потрібно встановлювати твердопаливні котли та утеплюватися, утеплення стометрового будинку коштує до 150 тисяч гривень. Запровадити програму "Газ без Росії", яка передбачить усі інструменти енергоефективності та заміщення газу. І максимально кредитувати населення", – вважає експерт.

Ключовим кроком, на думку Корчміта, має бути реальна тарифна політика. "Усім треба дати сигнал, що ціни на енергоносії будуть ринковими. Це буде стимулювати енергоефективну поведінку. Це практика успішних європейських країн. Сподіваюся, до цього дійде і в нас", – наголошує він.

Більшість цих порад будуть актуальні після закінчення боїв, а поки влада радить готуватися до найважчого опалювального сезону самостійно. "Як ми переживемо цю зиму – залежить від кожного з нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", – попереджає Чернишов.