Мораторий до конца войны: Рада "заморозила" тарифы на газ, отопление и горячую воду
Верховная Рада приняла правительственный законопрокт №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
По словам Железняка, законопроект приняли после почти двух месяцев дискуссий – "за" проголосовали 260 народных депутатов.
Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.
Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
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Экономическая правда