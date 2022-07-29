Мораторий до конца войны: Рада "заморозила" тарифы на газ, отопление и горячую воду

Верховная Рада приняла правительственный законопрокт №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По словам Железняка, законопроект приняли после почти двух месяцев дискуссий – "за" проголосовали 260 народных депутатов.

Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

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