Рада выделила "Нафтогазу" более 111 миллиардов для компенсации разницы тарифов

Верховная Рада выделила НАК "Нафтогаз Украины" 111,1 миллиарда гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.

Об этом сообщают Українські новини.

За принятие законопроекта №7429 в целом проголосовали 255 депутатов. Проектом закона предусмотрено выделение в Министерстве энергетики 201,1 млрд гривен бюджетных средств.

Из них 111,1 млрд гривен – на компенсацию экономически обоснованных расходов компании "Нафтогаз Украины", на которую возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа.

76 млрд грн пойдут на программу по урегулированию задолженности перед субъектами рынка природного газа, а именно газоснабжающими и газораспределительными компаниями согласно ранее принятому специальному закону. К этим предприятиям также относятся компании группы "Нефтегаз".

Еще 14 млрд грн Рада направила Министерству развития общин и территорий для субвенций местным бюджетам на возмещение разницы в тарифах на тепло и услуги по снабжению тепловой энергией и горячей водой.

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