Новости 18 августа: арест сети АЗС Amic, Россия угрожает остановкой ЗАЭС

Об АЗС. Суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, связанных с РФ – речь идет о сети АЗС Amic, когда-то принадлежавшей российскому "Лукойлу"

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Об облигациях. Покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение "Дія"

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Обратная сторона дополнительного налога на импорт. Что может пойти не так ли?

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Негативные последствия введения дополнительного налогообложения импорта могут нивелировать положительный эффект, на который рассчитывают в Национальном банке. Есть ли альтернатива?

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Месяц назад аналитики прогнозировали, что в третьем квартале нефть будет стоить 140 дол., однако сейчас она торгуется по 95 дол. Что происходит?