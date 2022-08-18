Starbucks у Росії став Stars Coffee: на логотип домалювали кокошнік

instagram @timatiofficial

У Росії мережу кав’ярень Starbucks перейменували у Stars Coffee та дещо змінили логотип.

Про це стало відомо з Instagram одного зі співвласників мережі російського репера Тіматі.

З логотипа американської мережі кав’ярень прибрали русалку, натомість зобразили жінку в кокошнику.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що кав'ярні американської мережі Starbucks у Росії може купити місцевий ресторатор, засновник компанії Pinskiy&Co Антон Пінський.

Згодом американська компанія продала свій російський бізнес Пінському, який придбав його разом із Тіматі та компанією "Сіндіка".

Найбільша у світі мережа кав'ярень Starbucks заявила у травні, що вийде з російського ринку через майже 15 років роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Starbucks у Росії маоа 130 точок, у яких працювало майже 2000 осіб.





