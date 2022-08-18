Купити ОВДП можна буде в декілька кліків через "Дію" – ОП

Дія

Купувати облігації внутрішньої державної позики незабаром можна буде через застосунок "Дія".

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, передає "Дзеркало тижня".

Таким чином громадяни матимуть можливість допомогти країні з фінансуванням дефіциту державного бюджету.

"Ми запропонуємо цифровий продукт, де через "Дію", в кілька кліків, кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини", — сказав Шурма.

За словами чиновника, питання легкої і швидкої купівлі ОВДП вирішиться вже найближчими тижнями.

Він переконаний, що держоблігації зацікавлять населення, оскільки мають вищу ставку, ніж депозити в комерційних банках. Також вищою є надійність.

В Кабміні вважають, що потенційно всі понад 400 млрд грн, які населення наразі тримає на рахунках у банках, є джерелом вкладень в ОВДП.

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Нагадуємо:

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 9 серпня підвищило з 10% до 12% прибутковість 5-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики.





