Купити ОВДП можна буде в декілька кліків через "Дію" – ОП
Купувати облігації внутрішньої державної позики незабаром можна буде через застосунок "Дія".
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, передає "Дзеркало тижня".
Таким чином громадяни матимуть можливість допомогти країні з фінансуванням дефіциту державного бюджету.
"Ми запропонуємо цифровий продукт, де через "Дію", в кілька кліків, кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини", — сказав Шурма.
За словами чиновника, питання легкої і швидкої купівлі ОВДП вирішиться вже найближчими тижнями.
Він переконаний, що держоблігації зацікавлять населення, оскільки мають вищу ставку, ніж депозити в комерційних банках. Також вищою є надійність.
В Кабміні вважають, що потенційно всі понад 400 млрд грн, які населення наразі тримає на рахунках у банках, є джерелом вкладень в ОВДП.
Нагадуємо:
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 9 серпня підвищило з 10% до 12% прибутковість 5-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики.