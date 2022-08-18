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США закликатимуть західні компанії піти з Туреччини у разі її зближення з РФ – ЗМІ

Четвер, 18 серпня 2022, 11:41 - Європейська правда

Вашингтон може порекомендувати західним компаніям скоротити економічні відносини з Туреччиною, якщо Анкара та Москва домовляться про "формальне економічне партнерство". 

Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваного американського чиновника.

Американський чиновник зазначив, що якщо Туреччина укладе формальне економічне партнерство з Росією, Вашингтон може розглянути можливість рекомендувати західним компаніям припинити або скоротити свої економічні зв'язки з Анкарою.

"Ми вважаємо, що Туреччина має бути глобальним напрямком для бізнесу та капіталу, але тісніші відносини з Росією створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу", – сказав чиновник.

Якщо Захід зможе довести, що Туреччина обходить санкції, Вашингтон може піти ще далі, заборонивши Туреччині розраховуватися в доларах за допомогою вторинних санкцій. 

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати закликали свого союзника по НАТО Туреччину "уникати угод" з оборонною промисловістю Росії.

За даними видання FT, країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією.

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