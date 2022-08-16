У Зеленского допускают эмиссию от 30 до 60 миллиардов гривен в месяц при определенных условиях

Эмиссия гривныив определенных условиях "может спокойно составлять" от 30 до 60 млрд грн в месяц.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, при сбалансированности экспортно-импортных операций, решении вопроса с выплатой госдолга и существенной поддержкой международных партнеров Украина может позволить себе эмиссию от 30 до 60 млрд грн в месяц.

"Это диапазон, который не будет создавать проблем.

К примеру, мы разблокировали ситуацию с зерном, далее – благодаря сбору в 10% на валютные операции уберем $1–2 млрд спекулятивного спроса на валюту. Если уровень поддержки партнеров сохранится, то это означает, что платежный баланс выровняется, то есть мы сможем обеспечить поддержку бюджета более чем в 30 млрд грн в месяц без значительных рисков для валюты", - сказал Шурма.

НБУ закладывает на второе полугодие 2022 года эмиссию гривни в размере 180 млрд грн, по 30 млрд грн в месяц, заявлял ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

По словам Николайчука, 180 млрд грн - тот объем финансирования, который, по мнению НБУ, является контролируемым и приведет к контролируемым последствиям, которые регулятор учитывает в своем базовом сценарии.

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Напоминаем:

Национальный банк провел в июле эмиссию 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, таким образом за последнюю неделю "напечатано" уже 30 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысилидо 16%.

После стремительного повышения Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% регулятор ожидал от Минфина соответствующего роста ставок по гособлигациям, чтобы, в частности, повысить привлекательность гривневых активов. Однако Министерство отказывалось это делать и заявляло, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

С началом большой войны правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования на сумму 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций, покупателем которых выступит Национальный банк.

Экономическая правда