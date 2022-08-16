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У Зеленского допускают эмиссию от 30 до 60 миллиардов гривен в месяц при определенных условиях

Вторник, 16 августа 2022, 16:29 - Алексей Павлыш

Эмиссия гривныив определенных условиях "может спокойно составлять" от 30 до 60 млрд грн в месяц.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, при сбалансированности экспортно-импортных операций, решении вопроса с выплатой госдолга и существенной поддержкой международных партнеров Украина может позволить себе эмиссию от 30 до 60 млрд грн в месяц.

"Это диапазон, который не будет создавать проблем.

К примеру, мы разблокировали ситуацию с зерном, далее – благодаря сбору в 10% на валютные операции уберем $1–2 млрд спекулятивного спроса на валюту. Если уровень поддержки партнеров сохранится, то это означает, что платежный баланс выровняется, то есть мы сможем обеспечить поддержку бюджета более чем в 30 млрд грн в месяц без значительных рисков для валюты", - сказал Шурма.

НБУ закладывает на второе полугодие 2022 года эмиссию гривни в размере 180 млрд грн, по 30 млрд грн в месяц, заявлял ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

По словам Николайчука, 180 млрд грн - тот объем финансирования, который, по мнению НБУ, является контролируемым и приведет к контролируемым последствиям, которые регулятор учитывает в своем базовом сценарии.

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Напоминаем:

Национальный банк провел в июле эмиссию 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, таким образом за последнюю неделю "напечатано" уже 30 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысилидо 16%.

После стремительного повышения Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% регулятор ожидал от Минфина соответствующего роста ставок по гособлигациям, чтобы, в частности, повысить привлекательность гривневых активов. Однако Министерство отказывалось это делать и заявляло, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

С началом большой войны правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования на сумму 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций, покупателем которых выступит Национальный банк.

Экономическая правда

Зеленский бюджет деньги гривня инфляция
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