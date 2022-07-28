Нацбанк "напечатал" еще 15 миллиардов гривень

Национальный банк провел в июле эмиссию 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, таким образом за последнюю неделю "напечатано" уже 30 млрд грн.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Так, на 28 июля портфель ОВГЗ Национального банка составляет 556,1 млрд. грн. За сутки портфель облигаций регулятора вырос на 12,5 млрд. грн., при этом 2,5 млрд. грн. было направлено на погашение. Таким образом НБУ провел эмиссию 15 млрд грн.

С начала июля портфель вырос на 25 млрд грн с 531,11 млрд грн с учетом выплат по погашению. В последний раз НБУ проводил эмиссию в объеме 15 млрд грн в пятницу. Зафиксированный в июле объем эмиссии существенно меньше результатов июня, когда регулятор напечатал более 100 млрд грн.

Заметим, что после повышения Нацбанком учетной ставки до 25%, Минфин изменил ставки, по которым регулятор покупает государственные облигации. Так, вместо фиксированных к тому времени 11% годовых, доходность для НБУ "отпустили".

Такая ставка будет меняться в течение срока выплат по ОВГЗ перед Нацбанком. Например, если купонный период – 3 месяца, к началу которых учетная ставка составляет 25%, а к концу – 15%, Минфин будет платить среднюю между ними ставку.

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Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысилидо 16%.

После стремительного повышения Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% регулятор ожидал от Минфина соответствующего роста ставок по гособлигациям, чтобы, в частности, повысить привлекательность гривневых активов. Однако Министерство отказывалось это делать и заявляло, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

С началом большой войны правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования на сумму 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций, покупателем которых выступит Национальный банк.