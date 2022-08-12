Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре, около $20 миллиардов хватит – глава НБУ

Украина рассчитывает около 20 миллиардов долларов от МВФ, сейчас ведутся активные переговоры - новую программу желательно начать уже в ноябре.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

У Шевченко спросили, будет ли в ближайшее время разблокирована помощь от ЕС.

"В начале августа мы получили около €1 млрд. от ЕС. Мы видим определенный прогресс и надеемся, что Украина станет получать следующие транши уже в сентябре.

"В этом смысле я хотел бы особо отметить важность программы с МВФ. Сегодня это, как никогда, "не только о деньгах". Это бенчмарк для других кредиторов, помощь нам с точки зрения консолидации усилий всех ветвей власти. Сейчас мы составляем с коллегами план программы, что позволило бы стране свободно дышать и финансировать как бюджетный дефицит, так и дефицит платежного баланса", – ответил он.

Что касается новой программы МВФ, Шевченко уточнил, что сейчас трудно спрогнозировать, когда она может быть подписана.

"Да, мы находимся в активных переговорах. Недавно, например, была встреча премьер-министра с руководителем европейского департамента МВФ. Единственная проблема – это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы", - добавил глава НБУ.

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По его словам, программу лучше начать уже в ноябре.

Комментируя возможные внутренние ограничения Фонда, из-за которых он может избежать сотрудничества с воюющей страной, Шевченко подчеркнул, что в уставе МВФ нет запрета финансировать страны, находящиеся в состоянии войны.

"Понятно, что это очень тяжело, ведь такого опыта у Фонда еще не было. С другой стороны, также не было и примеров, когда в войну стране удалось сохранить полностью работающую финансовую систему", - пояснил глава Нацбанка.

Об объеме программы Шевченко ответил, что "около $20 млрд хватит".

"Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда сразу нужно проговаривать и следующий этап – более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы

Кроме того, средства от МВФ могут являться лишь частью пакета официальной поддержки Украины. К примеру, программа EFF 2015 года с запланированным финансированием $17,5 млрд была частью общего пакета международной помощи в $40 млрд", - резюмировал он.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду по созданию новой специальной программы МВФ.

Кабмин предлагает активизировать совместную работу по новой программе с Международным валютным фондом.

Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 млрд. долларов с выплатой в течение 2-3 лет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что Украина уже подала свой запрос в МВФ, и сейчас ведет консультации по новому финансированию. Шевченко надеется, что новая программа предоставит Украине до 20 млрд долларов в течение двух-трех лет в форме соглашения stand-by или механизма расширенного финансирования (EFF).

Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко ранее заявлял, что сейчас самое время начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом.

Экономическая правда