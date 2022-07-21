Україна домовляється з МВФ про можливість перегляду графіка виплат за боргом

Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.

Про це розповів урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца у ході обговорення, організованому Центром економічної стратегії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми спілкуємося з МФО також, але там суто юридично можуть бути інші підходи… Думаємо у цьому напряму", – сказав він.

Буца уточнив, що у випадку з Міжнародним валютним фондом без таких дій при продовженні всіх виплат Україна за підсумками року перерахує Фонду більше коштів, ніж отримає від нього навіть з урахуванням отриманих після початку повномасштабної війни 1,4 млрд доларів.

За його словами, є два основні варіанти вирішення проблеми: або хтось із членів G7 готовий замістити ці виплати, або МВФ збільшує фінансування України через нову програму.

Водночас урядовий уповноважений пояснив, що розпочати нову програму важко, оскільки вкрай складно зробити макропрогноз на термін її дії.

"Спілкуємося з МВФ, яким може бути рішення. Поки що рано говорити які будуть варіанти... Бачимо проблему відтоку, але не можемо сказати, що у нас є якесь рішення, про яке публічно можемо сказати", - зазначив Буца.

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Нагадуємо:

Уряди західних країн-кредиторів України планують скоординовано зупинитиобслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на рік.

Раніше у середу український уряд опублікував постанови, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.

У разі непогодження змін кредиторами Україна продовжить платити за боргами згідно чинних домовленостей.







