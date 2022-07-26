Украина хочет получить до $20 миллиардов от МВФ по новому соглашению – глава НБУ

Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 млрд. долларов с выплатой в течение 2-3 лет.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.

Он напомнил, что Украина уже подала свой запрос в МВФ, и сейчас ведет консультации по новому финансированию. Шевченко надеется, что новая программа предоставит Украине до 20 млрд долларов в течение двух-трех лет в форме соглашения stand-by или механизма расширенного финансирования (EFF).

Такая программа, объемом 20 миллиардов долларов, может стать вторым по величине ссудой от МВФ после Аргентины.

"МВФ всегда выступал как партнер Украины во время войны", – сказал Шевченко. "Я надеюсь начать такую программу в этом году".

Глава центрального банка отметил, что новая программа с МВФ должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, в частности – гибким обменным курсом, отсутствием ограничений на валютном рынке, уменьшением неработающих кредитов в банковском секторе и сбалансированной фискальной политике.

Напоминаем:

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Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко ранее заявлял, что сейчас самое время начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом.