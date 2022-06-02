Голова Нацбанку: "Час розпочати обговорення нової програми з МВФ"

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Очільник Національного банку Кирило Шевченко заявив, що зараз саме час розпочати обговорення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив у ході монетарного брифінгу НБУ.

"Я б хотів зазначити, що, на нашу думку, саме зараз час розпочати обговорення нової програми з Міжнародним валютним фондом. Як завжди, у фокусі програми має бути макрофінансова стабільність та стійкість державних фінансів", – розповів Шевченко.

Він зауважив, що зараз рахунок в МВФ є одним із адміністративних інструментів, який використовується для отримання міжнародної допомоги.

"Це не є часткою програми – це фінансовий інструмент, за допомогою якого Україна отримує гроші від міжнародний партнерів", – підкреслив Шевченко. Він додав, що наразі вже є країни, які ухвалили рішення щодо передачі Україні частини свої спеціальних прав запозичення (СПЗ), і є частина країн, де це ще обговорюється.

Нагадуємо:

Національний банк востаннє ухвалив рішення підняти облікову ставки на 1 в.п. до 10% 20 січня.

Після початку повномасштабного вторгнення Національний банк заявив, що певний час не ухвалюватиме рішення щодо облікової ставки на тлі війни проти Росії, вона залишається незмінною на рівні 10%. Таким чином протягом двох засідань НБУ не ухвалював рішень зі зміни ставки.