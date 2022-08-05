Правительство предлагает МВФ активизировать работу над новой программой – Шмыгаль

Кабмин предлагает активизировать совместную работу по новой программе с Международным валютным фондом.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по результатам разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Правительство предлагает активизировать совместную работу над новой программой с МВФ. Сообщил об этом во время разговора с Альфредом Каммером. Пока ВСУ противостоят агрессии России и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины.

Поддержка партнеров важна!", – написал Шмыгаль.

Напомним:

Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 млрд. долларов с выплатой в течение 2-3 лет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что Украина уже подала свой запрос в МВФ, и сейчас ведет консультации по новому финансированию. Шевченко надеется, что новая программа предоставит Украине до 20 млрд долларов в течение двух-трех лет в форме соглашения stand-by или механизма расширенного финансирования (EFF).

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Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко ранее заявлял, что сейчас самое время начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом.

Экономическая правда