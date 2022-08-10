Новости 10 августа: Украине разрешили реструктуризировать евродолги, угольное эмбарго вступило в силу

О зерне. Судно с украинской кукурузой, от которого отказался ранее покупатель в Ливане из-за "нарушения сроков доставки", пришвартовалось в порту Мерсин в Турции

О санкциях. Группа "Волга-Днепр" - крупнейшая грузовая авиагруппа России - сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и "Атран" более 200 пилотов, летающих на "боингах".

Об эмбарго. Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины.

О долгах. Украина получила необходимые согласия от владельцев евробондов по реструктуризации долга – отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года. Также согласие кредиторов получили Укравтодор и Укрэнерго.

Об арестах. Суд наложил арест на российскую долю в днепровской фармкомпании "Вента.ЛТД", ее чиновников подозревают в отмывании средств и пособничестве государству-агрессору

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"Мамочка, надо валить…". У каких западных компаний в России больше всего заводов

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Пора для компаний выйти из России и перейти во френдсшор – перенести производства в страны, разделяющие их ценности и стратегические интересы.