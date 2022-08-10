Судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартувалося в Туреччині

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Судно з українською кукурудзою, від якого відмовився раніше покупець у Лівані через "порушення термінів доставки", пришварутвалося у порту Мерсін у Туреччині.

Про це відомо з даних сервісу для відстеження суден Marine Traffic, посол України в Лівані Ігор Осташ на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", - сказав він.

Осташ додав, що після того, як замовник відмовився від вантажу в порту Тріполі (Ліван), він побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу.

За даними Marine Traffic, судно прибуло в порт 9 серпня.

Нагадуємо:

Покупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, яке вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни. Він відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців.

ВІДЕО ДНЯ

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи. Міністерство оборони Туреччини увечері 2 серпня підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.