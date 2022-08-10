Держателі єврооблігацій України погодили відтермінування виплат за ними на 2 роки

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Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу – відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу", – йдеться в документі.

Мінфін додав, що було виконано умову наявності згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13 випусків єврооблігацій.

Нагадуємо:

Держателі понад 90% умовної вартості ВВП-варантів, які перебувають в обігу, схвалили пропозиції України про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них.

Уряд опублікував постанови, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.

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У разі непогодження змін кредиторами Україна продовжить платити за боргами згідно чинних домовленостей.

Після заяви України про перенесення на два роки виплат за єврооблігаціями їхні котирування на ринку дещо впали 19 липня, але на наступний день почали відновлюватися і обігнали ціни минулого тижня.

Уряди західних країн-кредиторів України планують скоординовано зупинити обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на рік.