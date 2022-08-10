Суд заарештував російську частку в одній з найбільших фармкомпаній країни

стопкадр з відео поліції

Суд наклав арешт на російську частку у дніпровській фармкомпанії "Вента.ЛТД", її посадовців підозрюють у відмиванні коштів та пособництві державі-агресору.

Про це повідомляють пресслужба Національної поліції, Офісу генпрокурора.

Арештовані активи передано до Нацагентства України з питань розшуку та управління активами (АРМА).

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факт протиправної діяльності службових осіб підприємства, чверть статутного капіталу якого належить російському бенефіціару. Хоча назва компанії прямо не називається, на опублікованому Нацполіцією відео можна розібрати логотип дніпровського фармдистрибʼютора "Вента.ЛТД".

Ця компанія, за даними Youcontrol, на 24% належить російській АТ "Катрен". Ще по 24% – у власносні німців Генріха та Ганни Ріттер.

Як пише Нацполіція, компанія є дистриб'ютором лікарських препаратів та медичних товарів до закладів охорони здоров’я, зокрема і за бюджетні кошти. Обсяги загального доходу підприємства у 2020 році становив близько 13 млрд грн.

За даними слідства, службові особи підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.

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Аби унеможливити подальше виведення коштів, на корпоративні права частки статутного капіталу було накладено арешт. У грошовому еквіваленті активи підприємства становлять близько 1 млрд грн.

Досудове розслідування проводиться за фактами привласнення, розтрати майна, ухилення від сплати податків, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та пособництва державі-агресору.

Як пише Forbes, компанія заснована у 2005 році, і станом на 2020 рік є третім найбільшим фармдистриб’ютором країни за виторгом. У компанії пʼять складів – у Дніпрі, Одесі, Тернополі, Києві та Харкові.