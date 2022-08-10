Найбільший вантажний авіаперевізник Росії звільнить половину пілотів

Група "Волга-Днепр" - найбільша вантажна авіагрупа Росії - скоротить у авіакомпаніях AirBridgeCargo і "Атран", що належать їй, понад 200 пілотів, що літали на "боїнгах".

Про це пише РБК із посиланням на джерела, близькі до групи.

Компанія зберегла лише кілька екіпажів на випадок, якщо вона отримає дозвіл від Мінтрансу РФ на повернення літаків іноземним лізинговим компаніям.

Загалом на початок року, за даними РБК, в AirBridgeCargo працювало понад 300 пілотів, в "Атрані" - близько 110.

"Волга-Днепр" - найбільша вантажна авіагрупа Росії. На початку 2022 вона займала 51% російського ринку авіаційних вантажоперевезень.

Наразі група "Волга-Днепр" продовжує польоти на російських літаках Ан-124 та Іл-76.

"Ресурси компанії не безмежні. Оптимізація чисельності [персоналу] - вимушений захід. Вона проводиться поетапно, щоб мати можливість консервації флоту", - сказав представник компанії відповідь на питання про звільнення пілотів.

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Пілоти почали йти з групи з початку весни 2022 року: частина за власним бажанням, інша - за згодою з роботодавцем, каже джерело РБК.

Бізнес "Волга-Днепр" був спрямований на глобальний ринок вантажоперевезень: у 2019 році на міжнародні рейси AirBridgeCargo припадало 99,8% всіх перевезень, у "Волга-Днепр" - 98,6%, у "Атрана" - 65% (останні доступні дані Росавіації та Транспортної клірингової палати).

Але після початку війни в Україні 24 лютого діяльність групи різко скоротилася.

У березні прес-служба групи повідомила, що AirBridgeCargo та "Атран" призупинили польоти через санкції щодо лізингодавців, яким заборонили працювати з російськими компаніями, та заяви Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) про припинення терміну дії сертифікатів льотної придатності.

Економічна правда