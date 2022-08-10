Годовая инфляция в США замедлилась до 8,5% в июле с рекордных 9,1% в июне

В июле потребительская инфляция в США замедлилась до 8,5% по сравнению с июлем прошлого года (в июне показатель достиг рекордных с ноября 1981 года 9,1%).

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства труда США.

При этом базовая инфляция, исключающая нестабильные цены на энергоносители и продукты питания, в июле составила 5,9% в годовом исчислении, что отражает сохранение ценового давления на экономику.

"Ценовое давление уменьшилось во всех категориях энергоресурсов: бензин в июле подешевел на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на подержанные автомобили, резко выросшие в начале пандемии, также снизились, как и авиабилеты и одежда.

Цены на продукты выросли на 1,3% в июле по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,1% в июле по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым годом с 1979 года", - пишет WSJ.

ФРС подняла процентные ставки как в июне, так и в июле и снова соберется в сентябре, чтобы рассмотреть возможность дальнейшего повышения.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центробанк хочет увидеть четкие и убедительные доказательства того, что давление на цены снижается, прежде чем замедлить или приостановить повышение ставок.

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Напоминаем:

Федеральный резерв США во второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране.

Инфляция в Соединенных Штатах превысила прогнозы экономистов и выросла до 9,1% – это самый высокий показатель с 1981 года. Как следствие, рынок предполагал, что ФРС в июле могла повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов.

Представители ФРС заявляли, что хотят добиться диапазона ставки от 3,25 до 3,5% к концу года. Инвесторы ожидают увидеть несколько больший диапазон от 3,5% до 3,75% до конца года.

В прошлом месяце Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 1,5-1,75%. Это стало наибольшим одномоментным повышением процентных ставок с 1994 года, и повлекло за собой не только обвал рынков из-за страха рецессии, но и активное укрепление доллара против других валют.

Экономическая правда