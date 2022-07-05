Новости 5 июля: госслужащие вывезли за границу 5 миллионов долларов, суд арестовал банк россиянина

О госслужащих. Нацагентство по предотвращению коррупции выявило факты вывоза через границу публичными служащими незаконно полученных наличных на сумму почти 5 млн долларов.

Об Австралии. Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт из Украины - эта мера вступает в силу с 4 июля.

О евро. Курс евро против доллара упал на 1,4% до 20-летнего минимума – рынок предполагает, что Европейский центральный банк будет медленно повышать процентные ставки, учитывая угрозу рецессии.

Об электроэнергии. Цены на электроэнергию в Европе установили ценовой рекорд на фоне сокращения поставок российского газа и стремительного роста цен на голубое топливо.

О Форвард банке. По материалам СБУ суд арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка Форвард российского бизнесмена Рустама Тарико.

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Россия скручивает краны. Как ЕС готовится к беспрецедентному газовому кризису

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Успешное прохождение европейцами следующей зимы может окончательно поставить крест на зависимой от экспорта газа России. А если нет? (укр)

План Маршалла с полей Лугано: как будут отстраивать Украину за 750 миллиардов долларов

Украина готовится к послевоенному восстановлению. На днях украинские власти презентовали миру список направлений и ожидаемые объемы финансирования так называемого плана Маршалла. Что он предполагает? (укр)