Евро падает до минимума за 20 лет и приближается к равенству с долларом

Курс евро против доллара упал на 1,4% до 20-летнего минимума – рынок предполагает, что Европейский центральный банк будет медленно повышать процентные ставки, учитывая угрозу рецессии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Евро упало на 1,4% до 1,0281 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года. Потери произошли после обнародования данных опроса бизнеса во Франции, который показал больше ожидаемого замедления производства и предоставления услуг. Как следствие, рынок ожидает менее резкое изменение ключевой ставки ЕЦБ, чтобы избежать угрозы рецессии.

Несмотря на рекордную инфляцию, европейский регулятор не может повышать ставки столь же решительно, как Федеральная резервная система США из-за последствий российско-украинской войны. Моделирование Bloomberg свидетельствует о том, что существует вероятность в 60%, что евро достигнет паритета к доллару до конца года – еще в понедельник вероятность составила 46%.

"Теперь паритет - только вопрос времени", - сказал Нил Джонс, руководитель отдела продаж валюты финансовым учреждениям Mizuho.

Трейдеры ожидают, что ЕЦБ в этом году повысит ставку примерно на 140 базисных пунктов, хотя еще три недели назад они ставили на рост ставки на 190 б.п. В конце этого месяца ЕЦБ планирует начать свой первый цикл усиления монетарной политики за десятилетие с повышением ставки на 25 б.п. Федеральная резервная система уже повысила ставки на 150 базисных пунктов, причем рынок ожидает повышения еще на 75 б.п. на июльском заседании.

По словам трех европейских трейдеров, потери евро во вторник были усложнены плохой ликвидностью.

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Напоминаем:

По прогнозам одного из крупнейших банков США Wells Fargo, евро может сравняться с долларом в течение месяца вследствие растущего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта в диапазоне 1,5-1,75%. Это наибольшее сиюминутное повышение процентных ставок с 1994 года.

Европейский центральный банк объявил о повышении процентной ставки, чтобы снизить рост цен в еврозоне, впервые с 2011 года.