Фінансировали агрессию РФ: суд арестовал компанию и банк российского бизнесмена Тарико

По материалам СБУ суд арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка Форвард российского бизнесмена Рустама Тарико.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, источник в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер РФ, направленных на ослабление нашего государства.

В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав – более 1,2 млрд грн. СБУ публично не называет фигурантов дела, но, по данным источника ЭП, в правоохранительных органах речь идет о ООО "Руст Украина" АО "Банк Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико.

Справка. Рустам Тарико – российский миллиардер, владелец и председатель совета директоров российского банка "Русский стандарт", владелец алкогольного холдинга Roust. В последнее входят такие бренды водки как "Русский стандарт", "Зелёная марка", "Парламент" и "Журавли". В 2016 году состояние Тарико оценивалось в 0,5 млрд долл. – тогда он занимал 168 место в рейтинге самых богатых россиян.

Если говорить о компании-дистрибьюторе, то это 125 млн грн уставного капитала, 9 легковых автомобилей стоимостью более 3 млн грн, 282 950 бутылок алкогольной продукции более чем на 24,5 млн грн и 5 счетов, открытых в украинских банках.

Относительно банка было арестовано 100% акций стоимостью более 1 млрд грн, здание в центре Киева площадью более 3 тыс. кв.м и стоимостью почти 850 млн грн и 5 транспортных средств на сумму почти 1,5 млн грн.

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Активы банка "Форвард" составляют 2,76 млрд грн, за 2021 год он заработал 107 млн грн чистой прибыли.

СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются мероприятия по национализации арестованных активов.