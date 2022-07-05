Публичные служащие вывезли через границу незаконно полученные наличные на $5 миллионов – НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило факты вывоза через границу публичными служащими незаконно полученных наличных на сумму почти 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Там отмечают, что НАПК проводит мониторинг возможного вывоза публичными служащими и членами их семей незаконно полученной наличности во время пересечения государственной границы.

"По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу почти 5 млн долл США и 100 тыс евро публичными служащими и членами их семей, которые не имели законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы", - подчеркнули в НАПК.

В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования приступили к трем уголовным производствам по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ, добавили в ведомстве.

Там объяснили, как осуществляется мониторинг: НАПК получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе, но агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.

"Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни.

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Его цель - установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации", - говорится в пояснении.

В НАПК напомнили, что представление деклараций чиновников во время войны продолжается. Однако во время действия военного положения подавать декларации любого вида не обязательно.

Так, конечным сроком для подачи ежегодной декларации за 2021 год определено три месяца после завершения военного положения.

Экономическая правда