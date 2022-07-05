Австралия отменила пошлины на импорт из Украины: льготы будут действовать 12 месяцев

Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт из Украины - эта мера вступает в силу с 4 июля.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства торговли и туризма Австралии.

"Такое решение следует за аналогичными действиями наших международных партнеров, таких как Европейский Союз и Соединенное Королевство.

Отмена тарифов на импорт в Австралию из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений", - говорится в заявлении.

"Такие меры со стороны Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, жизненно важны для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - добавили в правительстве Австралии.

Отмечается, что в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн австралийских долларов ($83 млн).

Тарифы на товары, производимые в Украине, снижаются с 5% до нуля, уменьшенная ставка будет действовать в течение 12 месяцев.

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При этом акцизные сборы на топливо, алкоголь и табачные изделия останутся в силе.

"Австралия осуждает одностороннюю, незаконную и аморальную агрессию России против народа Украины. Эта мера демонстрирует нашу приверженность поддержке экономики Украины, поскольку она имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения России", - говорится в заявлении правительства Австралии.

Напомним:

Британия отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год вступило в силу с 4 июня.

Экономическая правда