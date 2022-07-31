Ливан арестовал судно, которое может перевозить украденное украинское зерно

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Ливан наложил арест судно, загруженное ячменной и пшеничной мукой, на время расследования происхождения груза, которое могло быть похищено российскими оккупантами в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ливанского генпрокурора Гассана Уэйдата.

Посольство Украины в Бейруте сообщило, что судно было загружено в Феодосии в оккупированном Россией украинском Крыму, и что груз происходит из оккупированных Россией территорий в Запорожье и Херсоне.

Грузовое судно Laodicea прибыло в Триполи на севере Ливана 27 июля, согласно данным отслеживания судов. Он будет находиться под арестом, пока Ливан проводит расследование происхождения груза, сказал Уэйдат в комментарии Bloomberg.

Согласно европейской базе данных Equasis, зарегистрированным владельцем судна является Syria Mar Shipping Ltd. В 2015 году США наложили санкции и на эту компанию, и на судно из-за связи с сирийским правительством Башара Асада.

Как сообщает Arab News со ссылкой на посольство Украины в Ливане, на судне была мука весом 10 тысяч тонн. В комментарии изданию оператор судна, турецкая трейдинговая компания Loyal Agro заявила, что оно якобы направлялось в Сирию, однако остановилось в Ливане, чтобы отгрузить 5 тысяч тонн муки.

Ранее Ливан импортировал большую часть своей пшеницы из Украины, но поставки остановились из-за вторжения России и блокады основных черноморских портов.

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Как в Twitter ранее сообщило министерство иностранных дел Ливана, органы власти сейчас осматривают судно, и страна еще "не смогла определить происхождение перевозимого груза".

"Laodicea" ("Лаодика", IMO: 9274343 (SY) - одно из трех сирийских судов, перевозящих ворованное оккупантами украинское зерно.

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Напоминаем:

Министр агрополитики Николай Сольский допускает, что Украина может закрыть доступ Сирии к украинскому зерновому экспорту из-за покупки страной награбленного россиянами украинского зерна.

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы стоимостью 40 млн долларов.

В Минагрополитики говорят, что россияне похитили около 500 тыс. тонн зерна – треть объема, находящегося на оккупированных территориях. Часть этого зерна они попытались "проэкспортировать" в Египет.





