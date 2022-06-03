Росія "продала" Сирії краденого українського зерна на $40 мільйонів

Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці.

Про це пише Reuters з посиланням на відповідь українського посольства у Бейруті.

Вантажі доставлялися російським судном "Матрос Позиніч", яке пришвартовалося в головному морському порту Сирії Латакія наприкінці травня.

Дані Refinitiv показують, що "Матрос Позиніч" завантажив пшеницю в порту Севастополь в українському Криму, який Росія анексувала у 2014 році, з датою відправлення 19 травня та місцем вивантаження в Сирії. Супутникові знімки від Planet Labs PBC 29 травня показали те саме судно, пришвартоване в Латакії.

"Пшеницю крадуть із підприємства, на якому збирається пшениця з трьох областей України в одну партію", – повідомили у посольстві. "Це злочинна діяльність".

В українському посольстві додали, що вони намагалася звернутися до сирійської влади, але так і не отримали відповіді. За останні три місяці в Сирію надійшло понад 100 тис. тонн награбованої української пшениці. З міжнародними цінами на пшеницю у понад 400 доларів за тонну, такий обсяг мав коштувати понад 40 мільйонів доларів.

Міністерство інформації Сирії не відповіло звернення Reuters з проханням по коментар щодо отримання краденого українського зерна. Сирійське міністерство сільського господарства та чиновники в порту Латакії таакож не відповіли на запити про коментарі.

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Нагадуємо:

Окупаційна влада Херсонської області заявила, що почався процес вивезення зерна з регіону до держави-агресора РФ .

У Мінагрополітики кажуть, що росіяни викрали близько 500 тис тонн зерна – третину обсягу, що перебуває на окупованих територіях. Частину цього зерна вони спробували "проекспортувати" до Єгипту.

Тривалий час повідомлення про випадки крадіжки українського зерна лунають з усіх тимчасово окупованих регіонів. Наприклад, на Луганщині росіяни вивезли або знищили трирічний обсяг потреб жителів області в зерні. Це єдина область, де так і не почалася сівба.

У Запорізькій області зерно зникає з портів, а фермерів шантажують та вимагають віддавати 70% свого врожаю окупантам.

Відомо, що на Херсонщині окупанти пограбували елеватор та вивезли в РФ 20 тис тонн зерна, а в середині квітня привласнили земельний банк і майно підприємств "Агро-співдружність" та "Співдружність-південь".