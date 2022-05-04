Росіяни намагалися "проекспортувати" до Єгипту вкрадене українське зерно

Російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Про це спершу повідомив портал "Миротворець" з посиланням на дані трекінгової системи суден MarineTraffic, інформацію підтвердили в уряді у коментарі ЕП.

Так, судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн зерна в окупованому Криму і прямувало з ним до єгипетського порту Александрія. "Матрос Позинич" входить до підсанкційної "Об'єднаної суднобудівної корпорації".

Як повідомлялося, російські окупанти крадуть і вивозять зерно на тимчасово окупованих територіях України.

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого до 27 квітня знаходилося в Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій. 27 квітня судно вимкнуло АІС (автоматична система ідентифікації, яка має бути ввімкненою для всіх суден згідно міжнародних морських правил).

Вже 28 квітня "Матрос Позынич" було помічено в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії "Авліта", яка в російських реєстрах значиться як "Авал". 30 квітня судно рушило в напрямку порту Александрії (Єгипет).

Міністерство закордонних справ України у коментарі ЕП підтвердило інформацію про вивезені 27 тисяч тонн зерна. Речник МЗС Олег Ніколено підкреслив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Александрію.

"За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський сухогруз зайде в їхні порти", – повідомив Ніколенко. "Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі."

ЕП перевірила, що за останніми даними MarineTraffic судно було на стоянці у порту Кавказ і 4 травня рушило у напрямку Бейрута.

MarineTraffic

Судно "Матрос Позинич" належить російській компанії ТОВ "Крейн Марін Контрактор", як і "Матрос Кішка" та "Михайло Ненашев". Зазначається, що усі три судна здійснюють регулярні рейси з можливим вивезенням зерна з окупованого Криму.

Нагадуємо:

Російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

На цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько 1,5 млн тонн зернових.