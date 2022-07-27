Новости 27 июля: банки смогут продавать больше наличной валюты, Рада запрещает взимать долги за коммуналку
О ФРС. Федеральный резерв США во второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране.
О валюте. НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.
О россиянах. Торговый центр Ocean Plaza в Киеве сообщил о прекращении работы, его мажоритарным владельцем до сих пор связана с российским олигархом Аркадием Ротенбергом компания
О долгах. Верховная Рада одобрила в целом закон, запрещающий принудительно взимать долги по определенным категориям граждан за жилищно-коммунальные услуги в течение действия военного положения
Об Ахметове. Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину упали на 64%
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"Ожидаем волну возвращений в августе и сентябре". Глава BlaBlaCar в Украине о миграции и автобусных перевозках
Два года назад в украинском BlaBlaCar считали, что пандемия – самое плохое, что может повлиять на рынок автобусных перевозок. Однако 24 февраля изменило эти представления.