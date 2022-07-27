Столичний ТЦ Ocean Plaza припиняє роботу – він досі належить росіянам

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Торговельний центр Ocean Plaza у Києві повідомив про припинення роботи, його мажоритарним власником досі є повʼязана з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом компанія.

Про це повідомляє Pragmatika з посиланням на заяви низки брендів та магазинів, які діяли на першому поверсі споруди.

Зокрема, супермаркет Ашан 25 липня заявив таке, що магазин тимчасово не працюватиме. "Адміністрація Ocean Plaza повідомила про припинення роботи торгового центру", – повідомили у компанії.

Через кіпрську "Ocean Plaza Project Ltd" 33% торговельного центру належать компанії UPD Holdings Limited, що донедавна належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Решта компанії належить компанії "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговими центрами в Росії.

Як Хмельницький розповідав в інтервʼю Forbes, формально він ще залишається власником, адже не переоформив усі активи. Він припустив, що його бізнес-партнер Андрій Іванов, який викупив частку Хмельницького у UPD, міг придбати ще частку в Ocean Plaza, проте "51% точно належать російській компанії".

"ТПС Нерухомість" викупила проект в 2012 році, тоді сума операції оцінювалася в 280-350 млн доларів. Цю компанію заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг (під санкціями ЄС та США з 2014 року), чиї компанії побудували Кримський міст. До 2019 року вона контролювалася Лілією Ротенберг, дочкою Аркадія Ротенберга.

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Наприкінці минулого року стало відомо, що бізнесмен Андрій Іванов готовий викупити 55% акцій холдингової групи UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Василю Хмельницькому. АМКУ схвалив угоду 29 грудня, і сторони планували її укласти у січні 2022 року.

У грудні 2019 року Антимонопольний комітет дозволив UPD Holdings Limited купити акції компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.