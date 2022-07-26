Координационный центр, который будет мониторить "зерновые коридоры", начал работу

В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров.

Об этом идет речь в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Укринформ.

Отмечается, что министр инфраструктуры Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"Работа Совместного координационного центра интенсивно продолжается", - подчеркнул Хулуси Акар.

также он положительно оценил сообщение о начале отгрузки зерна на этой неделе и отметил важность того, чтобы первый корабль быстрее отправился.

Турецкий министр подчеркнул, что его страна выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках перевозок.

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В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Уже на следующий день, 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

После нападения России на Одесский порт Украина в дальнейшем планирует навигацию в Черном море, но в случае угрозы торговым судам в море инициативу могут остановить.

Ранее Министр инфраструктуры Кубраков заявлял, что запуск координационного центра планируется в среду, 27 июля.

Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов. Три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции – такова оценка Министерства инфраструктуры.