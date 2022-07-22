Чорноморський порт може запрацювати першим: коли піде перше судно

getty images

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Про це в коментарі Економічній правді розповів заступник міністра інфраструктури та учасник української делегації на перемовинах Юрій Васьков.

"За нашими побажаннями, робота повинна розпочатися протягом у найближчі 3-4 доби. Для цього необхідно, щоб Координаційний центр в Стамбулі був укомплектований, ми зараз обговорюємо це питання. Але повинні бути сформовані представники всіх чотирьох сторін", – розповів Васьков.

За його словами, це можна виконати протягом чотирьох діб, і тоді розпочнеться безпосередньо відновлення судноплавства.

На уточнення щодо проведення розмінування територіальних вод, він зазначив, що це питання передусім військове, проте у будь-якому разі можна буде розпочати возити зерно з одного порту, додати інший, після чого запрацюють усі троє.

Першим таким портом може бути Чорноморський, потім – Одеський, а останнім запрацює порт "Південний".

Читайте більше: Порти знову запрацюють. Що підписали в Стамбулі та як тепер Україна буде вивозити зерно?

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

У Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів.