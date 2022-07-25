Кубраков рассказал, в каком случае "зерновое соглашение" будет остановлено

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После нападения России на Одесский порт Украина в дальнейшем планирует навигацию в Черном море, но в случае угрозы торговым судам в море инициативу могут остановить.

Об этом в ходе совместного брифинга в Медиацентре Украина рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков подчеркнул, что, несмотря на атаку России на Одесский порт в первые сутки после подписания соглашения в Стамбуле, Украина продолжает планировать навигацию в Черном море.

"Это также важно для нас, как и всему цивилизованному миру. Если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, вся инициатива будет остановлена", - добавил он. Мы подписывали соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют – она работает, если не гарантируют – она не работает".

Кубраков отметил, что торговые суда будут организованы в караваны, сопровождающие украинские суда. Это может произойти "в ближайшие дни".

Для этого необходимо создание Координационного центра в Стамбуле, для чего представители Украины уже прибыли в Турцию. Среди них – как гражданские, так и военные представители. Запуск центра планируется в среду, 27 июля.

Кроме того, рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, технический флот государственных предприятий Министерства инфраструктуры будет проверять определенные Украиной коридоры для прохода в и из украинских портов перед тем, как по этим маршрутам пойдут суда с зерном.

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В ходе брифинга министр агрополитики Николай Сольский отметил, что государство может вмешаться в рынок в случае, если он нигде "не в ту сторону" и для трейдеров главным станет получение сверхприбылей. Однако окончательно роль государства в этом процессе и возможность выкупа и перепродажи зерна сейчас определяется.

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Напоминаем:

В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Уже на следующий день, 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов. Три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции – такова оценка Министерства инфраструктуры.