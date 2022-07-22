Деблокада портів принесе Україні $1 мільярд експортної виручки за місяць

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктур Мустафа Найєм.

"Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України", – написав він у Telegram.

Найєм нагадав, що згода РФ на таку угоду з ООН та Туреччиною – це вимушена поступка окупантів, які "не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду".

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Нагадуємо:

У Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

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Угодою передбачається, що українське зерно відправлятиметься з трьох портів розташованих в Одеській області: Південний, Чорноморський та власне Одеський. Для цього РФ взяла на себе зобов'язання не нападати на цивільні судна, які йтимуть спеціальним коридором, а також на три загаданих порти.