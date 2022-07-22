Экономическая активность в еврозоне неожиданно упала на фоне риска рецессии

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Экономическая активность в частном секторе в еврозоне неожиданно сократилась впервые после пандемии COVID-19 в начале 2021 года, что свидетельствует о возможном надвигании рецессии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Результаты опроса менеджеров по закупкам, проведенного S&P Global, в июле упали до минимума за 17 месяцев – ниже уровня, который сигнализирует о сокращении. Спад был вызван ухудшением производства и прекращением роста сферы услуг. Экономисты ожидали умеренного роста.

"Стремительная потеря новых заказов, отставание в выполнении работ, а также мрачные деловые ожидания указывают на то, что темпы падения набирают обороты", - сказал Крис Уильямсон, экономист S&P Global. "Наибольшее беспокойство вызывает затруднительное положение производства, где производители сообщают, что продажи, которые ниже, чем ожидалось, привели к беспрецедентному росту непроданных запасов".

Эти данные подчеркивают уязвимость экономики еврозоны, которая сейчас сталкивается с внезапной отменой экономических стимулов после повышения процентной ставки Европейским центральным банком на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

"Мы понимаем, что эти решения, как ожидается, будут означать замедление экономического роста из-за более дорогих займов и, к сожалению, несозданных, а иногда и потерянных рабочих мест", — заявил член управляющего совета ЕЦБ Мадис Мюллер в своем блоге в пятницу. "Но последствия постоянного слишком быстрого роста цен будут еще хуже".

Признаки замедления экономического роста усиливают слова многих экономистов, прогнозирующих рецессию в еврозоне позже в этом году. Поставка энергоресурсов вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку Россия все больше сокращает поток природного газа в блок.

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Напоминаем:

Евро против доллара укрепилось после того, как Европейский центральный банк впервые за 11 лет повысил ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

12 июля котировки доллара и евро на мировом рынке сравнялись из-за рисков рецессии еврозоны и стремительного повышения ключевых ставок США. Причина заключается в росте риска рецессии еврозоны на фоне прекращения поставок газа Россией в Европу и растущего разрыва между учетными ставками ФРС США и ЕЦБ.